Boston chce získať rekordný titul, Dallas môže posadiť na trón opäť Európan

BOSTON. Suverénny víťaz základnej časti Boston Celtics a nasadená päťka Západnej konferencie Dallas Mavericks budú bojovať o titul v basketbalovej NBA v sezóne 2023/24. Boston môže získať rekordný 18. titul a osamostatniť sa na čele historickej tabuľky, Dallas má šancu triumfovať celkovo druhýkrát, predtým uspel aj v roku 2011. Prvý zápas je na programe v noci na piatok o 2.30 SELČ na palubovke Bostonu.

Celtics sa chcú odpútať od Lakers Boston si v základnej časti pripísal 64 víťazstiev, čo je najviac od roku 2013, keď získal titul hviezdami nabitý tím Miami na čele s LeBronom Jamesom.

Vo vyraďovacej časti Celtics prešli cez Miami i Cleveland 4:1 na zápasy, v konferenčnom finále si poradili s Indianou 4:0. Napriek tomu ich nemožno označiť za jednoznačných favoritov, keďže Východná konferencia sa v tomto ročníku ukázala byť výrazne slabšia. Medzi najlepšiu štvoricu ligy sa nedostali z pozície nasadenej dvojky zraneniami zdecimovaní New York Knicks a ani Milwaukee Bucks ako trojka.

Program finále NBA: Boston - Dallas 1. zápas: piatok 7. júna o 2:30 h, hrá sa v Bostone 2. zápas: pondelok 10. júna o 2:00 h, hrá sa v Bostone 3. zápas: štvrtok 13. júna o 2:30 h, hrá sa v Dallase 4. zápas: sobota 15. júna o 2:30 h, hrá sa v Dallase prípadný 5. zápas:

utorok 18. júna o 2:30 h, hrá sa v Bostone prípadný 6. zápas: piatok 21. júna o 2:30 h, hrá sa v Dallase prípadný 7. zápas:

pondelok 24. júna o 2:00 h, hrá sa v Bostone

Dallas naopak v mimoriadne vyrovnanej Západnej konferencii vyradil tri vyššie nasadené mužstvá - štvorku Los Angeles Clippers (4:2), jednotku Oklahomu City Thunder (4:2) i trojku Minnesotu Timberwolves (4:1). Forma a kvalita Mavericks stúpla predovšetkým po februárovej uzávierke trejdov a príchode nových posíl PJ Washingtona z Charlotte a Daniela Gafforda z Washingtonu, ktorí ihneď zapadli do zostavy a skvalitnili predovšetkým defenzívu. Celtics sú síce spoločne s Los Angeles Lakers najúspešnejší tím ligy so 17 titulmi, no v predchádzajúcich 37 sezónach vybojovali iba jediný primát. Bolo to v roku 2008, keď na najvyšší trón vystúpila partia veteránov na čele s veľkým triom Paul Pierce, Ray Allen a Kevin Garnett.

Súčasný kolektív má už finálovú skúsenosť z roku 2022, keď vo finále nestačil na Golden State Warriors 2:4 na zápasy. Streleckým lídrom mužstva je Jayson Tatum s priemerom v play off 26 bodov a 10 doskokov na zápas, tím však má dlhé roky budovaný a široký káder s pestrou paletou strelcov, vďaka čomu má najvyšší bodový priemer v lige 122 bodov na stretnutie. Medzi jeho slabiny však rozhodne nepatrí ani obrana, ktorú má druhú najkvalitnejšiu v súťaži, keď inkasuje v priemere 110 bodov na zápas. Tím pritom koučuje iba 35-ročný Joe Mazzulla, ktorý sa stal najmladším trénerom vo finále NBA od roku 1969. V tom čase práve Celtics z pozície hrajúceho trénera viedol dnes už legendárny Bill Russell, keď mal taktiež iba 35 rokov. "Dostali sme jedinečnú príležitosť byť opäť vo finále. Nie vždy dostanete druhú šancu. Tentokrát je to iné, pretože sme tu už boli a je veľa, z čoho sa môžeme poučiť," povedal na tlačovej konferencii pred finále Tatum. Dallas sa spolieha na Dončiča s Irvingom Dallas zdobí predovšetkým kvalitná obrana a umenie ústredného dua Luka Dončič, Kyrie Irving, ktoré dokáže vo vyrovnaných koncovkách vziať na seba zodpovednosť a rozhodnúť. Dončiča od prvého kola vyraďovačky trápi koleno, napriek tomu dosiahol strelecký priemer 31 bodov na stretnutie. Iba jeden hráč v histórii mal v play off lepší a tým bol Michael Jordan. Slovinský fenomén má zároveň aj priemer 9 asistencií na duel, najvyšší zo všetkých hráčov v play off. Ak Dallas uspeje vo finále, ocenenie MVP by Dončiča nemalo minúť a opäť by tak Mavericks priviedol k titulu Európan. V roku 2011 to bol nemecký pivot Dirk Nowitzki, dnes už šiesty najlepší strelec histórie NBA a najlepší z hráčov nepochádzajúcich z USA. Pre druhého z lídrov Dallasu Irvinga bude mať finále špecifickú príchuť, pretože v Bostone pôsobil v rokoch 2017-2019. Do klubu prišiel s veľkými očakávaniami ako držiteľ titulu šampióna NBA, ktorý získal v Clevelande, lenže ambície nenaplnil a na nechuť fanúšikov potom opustil tím zadarmo a zamieril do Brooklynu. "Keď som bol v Bostone, nedokázal som zo seba dostať to najlepšie. Veľa ľudí ma videlo, ako som sa v play off strácal," pripustil Irving podľa ESPN. "To však nie je odrazom toho, čo som. Odvtedy som povyrástol. Rád súťažím na najvyššej úrovni a riešim náročné situácie. Teším sa na zápasy v Bostone, vzťah s tamojšími fanúšikmi vnímam ako zdravý. Mám rád, keď dokážu stíchnuť a rešpektovať dobrý basketbal aj zo strany súpera. Pokúsim sa byť ako gladiátor a získať si ich späť," sľúbil 32-ročný rozohrávač.