Slováci sa s basketbalovou kvalifikáciou rozlúčili prehrou, nestačili na Lotyšsko

Oleg Meleščenko, trénera Slovenska: "Gratulujem Lotyšsku, v tejto chvíli to je asi najlepšie družstvo v našej skupine. Ukázali nám, ako sa potrebujeme zlepšiť, ak chceme hrať na takejto úrovni. Som hrdý na to, ako moji chlapci bojovali. Robili sme veľa strát, nepremenili sme množstvo striel, ale bol to úplne odlišný duel, v porovnaní s tým v Belgicku. Verím, že všetci hráči, ktorí dostali možnosť hrať, sa zlepšia. Mali sme možnosť dať priestor novým a mladým hráčom, ktorí majú obrovský potenciál."

Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: "Veľmi ťažký zápas. Lotyšsko nám ukázalo, ako sa hrá na najvyššej úrovni. Hrali veľmi agresívne, boli fyzickí a trestali naše chyby. Som šťastný, že sme to po prvom polčase nezabalili. Bojovali sme."

Boris Bojanovský, hráč Slovenska: "Neočakávali sme, že to bude ľahký súper. Tri dni dozadu zdolali Srbsko, čiže určite majú svoju kvalitu. Myslím si, že v prvom polčase nám to trochu utieklo. V tretej štvrtine sme začali trochu lepšie hrať. V druhom polčase sme si nespravili hanbu, v prvom sme trochu zaspali a Lotyši si tam urobili väčší náskok."

Luca Banchi, tréner Lotyšska: "Gratulujem obom tímom, nebolo tu ľahké hrať. Hralo sa s veľkým nasadením. Slováci už síce pred posledným stretnutím prišli o šancu postup, ale odohrali solídnu kvalifikáciu. Páči sa mi ich štýl basketbalu a to, že dávajú priestor mladým hráčom."

Davis Bertans, hráč Lotyšska: "Po mentálnej stránke to bol asi najťažší zápas, dokonca náročnejší ako proti Srbsku. Po dlhej ceste sme pricestovali do haly, v ktorej bolo asi najteplejšie, ako som doteraz zažil. Nebolo to pre nás jednoduché, ale v momente nástupu na palubovky sa snažíte rešpektovať súpera a prítomných divákov. Dáte sa dokopy a snažíte sa zo seba vydať maximum."