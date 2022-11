Slovenský tréner po 12 rokoch v Katare: Korupcia? U nás máme väčšie problémy

Mal som 35 rokov. Bol som začínajúci tréner atletiky. Môjho kamaráta, ktorý bol v tom čase šéftréner v Dukle Banská Bystrica Radovan Mišík, oslovil vtedajší šéftréner SAZ. Trénoval vtedy výborného skokana Petra Horáka, a tak nechcel odísť. Ponuku teda posunul mne a ja som do toho išiel. Prvotne zo zvedavosti. Potom to už nabralo rýchly spád.

V prvom rade to bola kvalita podmienok. Keď tam človek ide ešte presne nevie, koľko bude zarábať. Musia si vás najskôr viackrát vyskúšať teoreticky i prakticky. Až následne vám ponúknu kontrakt a je na vás, či ho akceptujete. Pre mňa to bolo niečo nové. Lákala ma aj nová kultúra, iný svet, zákony či spôsob života.

Vrátil by som sa na Slovensko o päť rokov skôr. Život sa tu totiž nezastavil a ja som za ten čas, ktorý som strávil v Katare, prišiel o oboch rodičov. Spätne mi je to veľmi ľúto. Nemal som tam byť tak dlho. Človek si v mysli premieta, čo mohol spraviť a neurobil to. Nedá sa v tom ale príliš utápať.

Napriek tomu, že máme násobne vyššiu populáciu ako má Katar, je hľadanie talentov u nás veľmi zložité. Deti majú mnoho iných záujmov a aj tí, ktorí začínajú pri atletike, sa postupne presúvajú k iným športom. Navyše tu neinvestujeme do skautingu toľko financií a času. Je to škoda.

Na druhej strane chcem pochváliť SAZ. V poslednej dobe vyrástlo na Slovensku viacero atletických štadiónov, kde môžu nové talenty trénovať. Veci sa pomaly hýbu vpred. Svet ale ide inou rýchlosťou ako my. Mali by sme si vziať príklady a robiť veci lepšie a zmysluplnejšie. Nie je to vždy len o peniazoch, do veľkej miery je to o ľuďoch.

Katar je konzervatívna krajina, v ktorej výrazne prevláda Islam. Zasahuje to aj do bežného života?

Samozrejme. Je to úplne odlišná kultúra a náboženstvo ako poznáme u nás. Islam dáva do popredia rodinu. Je potrebné si zvyknúť aj na fenomén Ramadánu, ktorý je pre nich veľmi dôležitý a striktne ho dodržiavajú.