Arizona hľadá domov v blízkosti Phoenixu. Zaujímavú alternatívnu ponúkol majiteľ tímu NBA

LAS VEGAS. Po neúspešnom referende, v ktorom obyvatelia mesta Tempe odmietli výstavbu novej arény pre hokejový tím Arizona Coyotes, bude NHL naďalej monitorovať situáciu.

Pred štartom prvého zápasu finále play-off to uviedol komisár ligy Gary Bettman.

Povedal, že klub preskúma ďalšie možnosti v oblastiach blízko Phoenixu.

"Budeme to pozorne monitorovať. Veríme, že jedna z možností vyjde. Je to dobrý trh a ak budeme môcť dosiahnuť, aby to tam fungovalo, tak to urobíme. Výzvy tu však máme."

Coyotes mali v pláne postaviť arénu s kapacitou 16.000 miest. Výstavbu odmietli miestni obyvatelia v referende, proti sa vyslovilo 56 percent voličov.