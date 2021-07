Zmietli ich, zničili. Angličania sa bláznia v krčmách, Ukrajine sa prihovára prezident

„Rozbúrené Anglicko zmietlo Ukrajinu a vracia sa do Wembley,“ píše britský The Sun .

„Je to neuveriteľné, pre tím a celý národ. Mnohí z nás už nebudú mať možnosť hrať tak ďaleko na veľkom turnaji, preto nekončíme. Je to pre nás veľká príležitosť, chyťme sa jej oboma rukami,“ uviedol pre uefa.com .

Za muža zápasu označili Harryho Kana, ktorý strelil dva góly. Nikdy v histórii žiadny Angličan nedal dva góly vo vyraďovacej časti ME.

Ukrajinci pôsobili unavene, rolu mohli zohrať aj tisícky kilometrov, ktoré na EURO precestovali. Pre Angličanov to bol v Ríme len prvý zápas mimo ostrovov.

„Deje sa niečo zvláštne. Turnaj sme rozbiehali pomaly, no stále sa zlepšujeme. Hlava mi hovorí, aby som sa upokojil, ale srdce sa necháva uniesť. Skvelé predstavene, čarovná noc. Zostaňme pokojní a pokračujme,“ napísal legendárny Alan Shearer, najlepší strelec EURO 96.

„Je to skvelý pocit, semifinále je veľkým úspechom. No ešte nekončíme, chceme ísť ďalej. Verím našej kabíne. Prvý polčas bol tvrdý, druhý gól nás upokojil.

Tretí a štvrtý gól bol už výsledkom pohody. Večer to oslávime, no už od zajtra sa sústredíme na ďalší zápas, pretože táto partia hráčov sa neuspokojí so semifinále,“ pre BBC povedal Harry Maguire.

„Tím zmenil mentalitu, a to urobí veľký rozdiel. Radosť pozerať sa na hru tohto mužstva,“ doplnil kouč Angličanov Gareth Southgate.