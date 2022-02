Kuzminová: Moje vyjadrenie konflikt nezastaví

„Nech mier, zdravie a ľudský život NIKDY nebudú podceňované a ohrozované tak, ako sa to stalo teraz. V mysli som so všetkými, ktorí trpia touto tragédiou, ktorá sa nemala stať. Ďakujem všetkým, ktorí so súcitom a ľudskosťou pomáhaju všetkým, ktorí to potrebujú.“

Kuzminová dodala, že toto je jej jediné vyjadrenie ku konfliktu. Bývalá biatlonistka ako juniorka reprezentovala Rusko, od roku 2008 štartovala za Slovensko. Všetky veľké úspechy dosiahla ako reprezentantka Slovenska a po skončení kariéry ostala žiť v Banskej Bystrici.