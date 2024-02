McDavidov milión či Bieber na lavičke. Zápas hviezd nepochoval ani Kučerov (komentár)

Rok 2024 bol opäť iný ako predošlé. Víkend hviezd obsahoval napríklad draft, keď si štyria kapitáni so svojimi asistentmi volili tímy, ktoré sa následne stretli v súťažiach zručností a na záverečnom turnaji.

Svoje tímy si nakombinovali Quinn Hughes, Auston Matthews, Nathan MacKinnon a Connor McDavid so svojimi asistentmi. K dispozícii im boli hviezdy vybraté ligou či fanúšikmi.

Jej predstavitelia oznámili, že sa hráči NHL predstavia na olympiáde v roku 2026 po dlhých 12 rokoch. K tomu plánujú nový ročník Svetového pohára v roku 2025. Neskôr by tento medzinárodný turnaj chceli striedať s olympijskými hrami každé dva roky.

“Naozaj sme chceli vyhrať. V šatni to nebolo len o nejakom blbnutí. Zhodli sme sa, že je naším cieľom snažiť sa urobiť dobrý výsledok.”

Podobné ohlasy zneli od hráčov už po súťažiach zručností.

“Súťaživosť tam určite bola. Chvíľkami som fučal. Chlapci makali a snažili sa predviesť dobrú šou a mám pocit, že sa nám to podarilo. V konečnom dôsledku je to pre fanúšikov a ja dúfam, že sa im to páčilo,” vyjadril sa McDavid.

Kučerovovi vrátili ležérnosť

V posledných rokoch sa často hovorilo o neochote hráčov zúčastniť sa na podujatí. Kým väčšina ligy si užíva týždeň voľna, hviezdy musia pod hrozbou pokuty a dištancu nastúpiť na relatívne bezvýznamnej exhibícii, aby pobavili publikum.