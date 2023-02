Komu tým prospejete? pýtal sa komentátor, keď lyžiari vypadávali rad za radom

COURCHEVEL. Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault sa tešil na domácej zjazdovke z titulu majstra sveta v alpskej kombinácii.

Stal sa tretím Francúzom, ktorí na domácich majstrovstvách sveta získal zlato v tejto disciplíne.

„Je to úžasné. Na začiatku sezóny sa mi veľmi nedarilo, preto je to o to špeciálnejšie. Navyše, vyhral som pred domácim publikom. Ukázal som im veľkú show. Je to takisto satisfakcia pre usporiadateľov,“ povedal víťaz pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu FIS.