Roky po konci kariéry sú neprekonaní. Do Siene slávy uviedli dve legendy

Angličan Alan Shearer a Francúz Thierry Henry sa stali prvými hráčmi, ktorí boli uvedení do Siene slávy Premier League.

LONDÝN. Do dejín najvyššej anglickej súťaže sa zapísali nezmazateľnými písmenami. Svojimi výkonmi a streleckým umením si získali srdcia miliónov fanúšikov po celom svete.

Aby sa hráči mohli do nominácie dostať, musia byť od 1. augusta 2020 na športovom dôchodku,“ informuje portál Sky Sports , v ktorého programe sa dnes o 18:00 h obe legendy predstavia a zaspomínajú si na úspešnú kariéru.

„Keď sa pozriem na niektorých z neuveriteľných hráčov, ktorí zdobili Premier League a hrali ju týždeň čo týždeň, rok čo rok, je mi cťou vstúpiť do Siene slávy.

Majstrovský titul získal s Blackburnom v sezóne 1994/95. Bolo to pod vedením legendy FC Liverpool Kennyho Dalglisha.

Henry: Bol som rád, že mám kopačky

Thierry Henry po prestupe z Juventusu do Arsenalu Londýn v roku 1999 získal dvakrát titul v Premier League a bol kľúčovým mužom tímu.

Francúz získal dvakrát Zlatú kopačku pre najlepšieho kanoniera európskych súťaží. Za Arsenal strelil v najvyššej súťaži 175 gólov, čo je dodnes rekord klubu.

„Keby ste sa ma na začiatku kariéry spýtali na vstup do Siene slávy, neveril by som tomu. Je to pre mňa obrovská česť. Stáť po boku takého hráča ako je Alan Shearer,“ uviedol Thierry Henry.

„Keď som bol chlapec, bol som rád, že mám kopačky. Počas kariéry som preto tvrdo pracoval a bojoval. Pretože to je všetko, čo chcú fanúšikovia vidieť,“ dodal.