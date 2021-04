Z malého mesta do Liverpoolu? Senzácia, píšu v Česku o mladom útočníkovi

LIVERPOOL, BRATISLAVA. Anglický gigant FC Liverpool má údajne záujem o 18-ročného útočníka Sparty Praha.

Podľa webu Footballinsider247 je český mladík a spoluhráč Dávida Hancka v úzkom výbere nemeckého trénera Jürgena Kloppa.

„Prestížna adresa. Útočník futbalovej Sparty Adam Hložek by mohol v lete prestúpiť do Liverpoolu,“ to sú slová, s ktorými dnes ráno vyšiel český web sport.cz.