Takú atmosféru si nepamätá. Hrdina Mikúš si užil ďakovačku po derby v play off

„Prvých desať minút nás Bystričania trošku zaskočili, neboli sme vo svojej koži. Súper bolo rozohraný po sérii s Trenčínom, viac im to korčuľovalo, zostali sme jemne zaskočení, ale prvý gól nám pomohol a odštartovali sme to. Určite rozhodli presilovky, v ktorých sme sa až trikrát presadili,“ prezradil dvojgólový zvolenský útočník.

„Sami sme si spravili tento zápas veľmi ťažkým. Mali sme príliš veľa zbytočných vylúčení, napríklad za vyhodenie puku. Súper to potrestal, dostal sa do vedenia 4:1 a prakticky bolo po zápase. Prvých tridsať minút zápasu bolo z našej strany celkom dobrých, boli sme v hre. Žiaľ, rozhodli naše zbytočné vylúčenia,“ uviedol po prehre banskobystrický tréner Antti Karhula.

V podobnom duchu hodnotil prehru aj jediný úspešný strelec v tíme hostí Patrik Lamper:

„Mali sme veľa oslabení a Zvolenčania to využili. Musíme si dávať na to pozor a vyvarovať sa zbytočných faulov. Tie vyplynuli z menšieho nekorčuľovania, akoby sme sa niečoho báli. Nešli nám nohy, potom hlava.

Musíme hrať najmä v piatich proti piatim. Je to play off, hrá sa na víťazné zápasy, nie na skóre. Do sobotňajšieho zápasu pôjdeme s čistou hlavou, chceme sa viac tlačiť do bránky a dať aj nejaké špinavé gólmy/