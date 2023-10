Prečo mu nórski lyžiari výkonnostne ušli? Jazdia pod tlakom. Teo Žampa zvolil pomalšiu cestu

Som veľmi rád, že sme sa spolu pripravovali a ideme ako jeden tím. Vzájomne sa ťaháme za cieľom, ktorý spoločne máme. Chceme sa všetci traja predstaviť na štarte Svetového pohára.

Šport ma veľmi baví. Milujem pocit pretekania a je úplne jedno, či je to Svetový pohár alebo iná súťaž. Napĺňa ma to a robím to iba pre to. Môj cieľ je užívať si preteky. Každé jedny chcem ísť naplno. Pocit pretekania je úžasný a nedá sa s ničím na svete porovnať.