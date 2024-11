ONLINE: Slalom žien v Levi 2024, zjazdové lyžovanie LIVE (2. kolo)

1.Mikaela Shiffrinová (USA) 52,392.Lena Dürrová (GER) +0,603.Zrinka Ljutićová (CRO) +0,734.Katharina Liensbergerová (AUT) +0,835.Paula Moltzanová (USA) +0,906.Anna Swenn-Larssonová (SWE) +1,167.Camille Rastová (SUI) +1,228.Andreja Slokarová (SLO) +1,389.Sara Hectorová (SWE) +1,3910.Mélanie Meillardová (SUI) +1,4211.Michelle Gisinová (SUI) +1,5112.Ali Nullmeyerová (CAN) +1,8113.Wendy Holdenerová (SUI) +1,8314.Katharina Gallhuberová (AUT) +2,0015.Katharina Huberová (AUT) +2,0216.Martina Peterliniová (ITA) +2,0317.Neja Dvorniková (SLO) +2,0618.Katharina Truppeová (AUT) +2,0819.Leona Popovićová (CRO) +2,1320.Lara Colturiová (ALB) +2,1822.Emma Aicherová (GER) +2,3023.Ana Buciková Joganová (SLO) +2,3724.Marie Lamureová (FRA) +2,3924.Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) +2,3926.Cornelia Öhlundová (SWE) +2,4327.Laurence St. Germainová (CAN) +2,5028.Amelia Smartová (CAN) +2,5929.Dženifera Ģērmaneová (LAT) +2,6830.Clarisse Brecheová (FRA) +2,79