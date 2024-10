ONLINE: Obrovský slalom mužov v Söldene dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, LIVE (2. kolo)

1.Alexander Steen Olsen (NOR) 1:04,312.Filip Zubčić (CRO) +0,023.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,084.Thomas Tumler (SUI) +0,425.Atle Lie McGrath (NOR) +0,506.Žan Kranjec (SLO) +0,687.Raphael Haaser (AUT) +0,718.Luca De Aliprandini (ITA) +0,769.River Radamus (USA) +0,9210.Thibaut Favrot (FRA) +1,0011.Gino Caviezel (SUI) +1,0812.Sam Maes (BEL) +1,1313.Alex Vinatzer (ITA) +1,2014.Patrick Feurstein (AUT) +1,2515.Alexander Schmid (GER) +1,2616.Léo Anguenot (FRA) +1,4817.Fadri Janutin (SUI) +1,5718.Jonas Stockinger (GER) +1,6119.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,6820.Tommy Ford (USA) +1,7121.Linus Strasser (GER) +1,7322.Timon Haugan (NOR) +1,7923.Giovanni Borsotti (ITA) +1,9524.Livio Simonet (SUI) +2,0325.Justin Murisier (SUI) +2,0426.Rasmus Windingstad (NOR) +2,1027.Victor Muffat-Jeandet (FRA) +2,1128.Marcel Hirscher (NED) +2,2929.Cyprien Sarrazin (FRA) +2,4030.William Hansson (SWE) +2,54