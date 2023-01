Shiffrinová sa netrápi, že ešte neodskočila Vonnovej v počte víťazstiev

"Užívam si každé preteky. Necítim to tak, že opäť musím zvíťaziť. Samozrejme, že to chcem. Chcem víťaziť, to je jasné. Necítim to však tak, že musím.

Som tu, aby som bojovala s traťou ako ostatné pretekárky a chcem zistiť, či dokážem zo seba vydať maximum a či to bude dosť dobré na to, aby som bola blízko vrcholu," poznamenala Shiffrinová po sobotňajšej siedmej priečke. V piatok finišovala štvrtá. "Pri každom štarte cítim príležitosť, nie tlak," doplnila.