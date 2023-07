Španieli v nadstavenom čase nepremenili penaltu. EURO U21 ovládli Angličania

ME vo futbale do 21 rokov 2023 - finále

Španielsko U21: Tenas - V. Gómez (74. Barrenetxea), Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco (83. Camello), Baena (59. Oroz) - R. Sánchez (59. Riquelme), Sancet (59. Veiga), S. Gómez - Ruiz (C)

Anglicko U21: Trafford - Garner, Harwood-Bellis (C), Colwill, Aarons - Palmer (83. Elliott), Gomes (73. Skipp), Jones, Smith Rowe (67. Madueke) - Gibbs-White (73. Archer), Gordon (83. Doyle)

Angličania turnajom prešli bez zaváhania, keď vyhrali všetkých šesť zápasov bez inkasovaného gólu a so skóre 11:0.

BATUMI. Anglickí reprezentanti sa stali víťazmi ME vo futbale do 21 rokov 2023, ktoré hostilo Gruzínsko.

Pre Anglicko je to tretí titul po rokoch 1982 a 1984 a v historických tabuľkách sa vyrovnalo na treťom mieste Nemecku. Na čele sú s piatimi triumfami Taliani a Španieli.

Priebeh zápasu Anglicko U21 - Španielsko U21

I. polčas:

V prvom polčase boli o niečo nebezpečnejší Angličania a ich najväčšie šance prišli tesne pred prestávkou.

V 44. minúte trafil po štandardke Levi Colwill len do brvna, no v štvrtej minúte nadstaveného času sa už skóre zmenilo.

Cole Palmer namieril síce z priameho kopu len do múru, no v ňom sa lopta odrazila od Curtisa Jonesa do siete - 1:0.