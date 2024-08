Slováci odštartovali prípravu víťazstvom, na pôde Španielska prehrali iba dodatkový set

Steven Vanmedegael, tréner Slovenska: "Po ďalšom náročnom týždni, ktorý sme absolvovali v Šamoríne tvrdým tréningom, sme nastúpili konečne do prípravného zápasu proti Španielsku. Musím povedať, že sme si udržali opäť vysoký level našej výkonnosti a bude náročné túto latku posúvať vyššie. Na to tu však ale sme a budeme sa snažiť, aby to bolo v ďalších dvoch dueloch proti Španielsku ešte lepšie. V zápase nám výborne fungoval servis a aj blok-obrana. Tešíme sa na ďalšie dva zápasy proti tomuto súperovi."