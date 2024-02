VIDEO: Akoby narazil do skaly. Černák prevalcoval útočníka Ottawy

Hoci fanúšikovia od neho v nočnom zápase medzi Tampa Bay a Ottawa Senators videli len jeden hit, stál skutočne za to.

Tesne po tom ako košický rodák odohral puk mu chcel do tela zahrať útočník Ridley Greig, no Černák bol na túto situáciu pripravený a jeho súper musel mať pocit, že narazil do skaly. Okamžite stratil rovnováhu a porúčal sa k ľadu.