VIDEO: Senzácia, štvrtoligista vyradil tím z La Ligy. Ideme sa osprchovať, žartoval hrdina

„Mali sme herný plán, pracovali sme tvrdo a dopadlo to dobre,“ pre španielske médiá neskrýval nadšenie jeden z hrdinov Barbastra, brankár Arnau Fabrega.

Účastník štvrtej ligy UD Barbastro pokoril na svojom trávniku RCD Espanyol z La Ligy 2:0 a postupuje do tretieho kola.

Slovenskí fanúšikovia majú v pamäti triumf piatoligovej Devínskej Novej Vsi, ktorá v Slovnaft Cupe pokorila zástupcu Niké ligy AS Trenčín.

Espanyol prevýšil svojho súpera vo všetkých štatistikách. Na strely na bránu vyhral 13:2. Do vedenie však v 55. minúte išli domáci, keď penaltu premenil Andres Barrera Baigorri.

„Bol to ťažký zápas, preto v šatni bolo veľa radosti a spevu,“ tešil sa gólman Fabrega.

Výsledok sa zapísal do histórie 17-tisícového španielskeho mestečka, ktoré leží v grófstve Somontano v provincia Huesca.

Nebolo to prvý raz

V utorok večer to nebolo prvý raz, čo Barbastro pokorilo tím z najvyššej súťaže. Husársky kúsok sa mu podaril vlani, keď zdolal Almeriu a zmeral si sily s FC Barcelona, ktorej podľahol tesne 2:3.

Špecialista na pohár si podobného súpera praje aj v tomto ročníku.

„Opäť to bude prvoligový tím obrovskej úrovne a opäť to bude krásne. Užijeme si to ako minulý rok proti Barcelone,“ uzavrel brankár Barbastra Arnau Fabrega.