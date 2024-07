Už nie je náš bojovník, hovorí tréner. Růžičku už vyhodil aj vlastný klub

Už nie je náš bojovník a nie je v našich radoch. Nebude s nami trénovať. Je to kvôli jeho správaniu, ktoré je nezlučiteľné so slušným človekom, nieto ešte s vrcholovým športovcom," uviedol jeho tréner Ondřej "Spejbl" Hutník.

"Tadeáš urobil chybu už druhýkrát. Prvýkrát sme sa za neho postavili ako rodina, boli sme v podstate poslední, ktorí sa za neho bili a ospravedlňovali jeho správanie. Mysleli sme, že sa to zlepší, ale bohužiaľ sa nič nezmenilo a možno sa to iba zhoršilo.

Toto je naše oficiálne vyjadrenie. Po zrelej úvahe suspendujeme Tadeáša Ružičku. Už to nie je Spejbl Gym. Máme veľa ďalších bojovníkov - Hudler, Dvořáček, Zádera, Prchal, Trčka a ďalších. To sú chlapci, za ktorými stojíme. Tadeáš sa bohužiaľ nesprával tak, ako by mal a preto ho musíme vyhodiť,“ oznámil Hutník na sociálnych sieťach.