Dnes to vypukne. Oktagon 60 aj s bohatou nádielkou česko-slovenských zápasníkov

Napriek niekoľkým zdravotným komplikáciám, ktoré vyústili do zrušenia pár vystúpení, sa organizátorom na čele so spolumajiteľmi Pavlom Nerudom a Ondřejom Novotným podarilo opäť vyskladať nesmierne nabitú kartu.

Čaká nás jedenásť atraktívnych duelov, pričom bohaté zastúpenie nebudú mať len domáci zápasníci, no takisto česko-slovenská bojová scéna. Nepriateľskú pôdu túžia ovládnuť až siedmi naši protagonisti v hlavnej úlohe s nekompromisným ukončovateľom Milanom Ďatelinkom (10-7), skúseným Matoušom Kohoutom (11-7) či legendárnym Ivanom Buchingerom (43-9).

Priestor dostane hneď na úvod aj nežnejšie pohlavie. Vo veľkom finále PROJEKTu Y si to proti sebe rozdajú Laura Kirtzel a Haifa Reso. Papierovou favoritkou je síce prvá menovaná, no obe aktérky majú o motiváciu postarané. Triumfom si totiž otvoria cestu do profesionálneho MMA a neobíde ich ani s tým spojená sláva.