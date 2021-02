Tréner ho vynechal zo zostavy. Bol to pre mňa šok, priznal Tatar

MONTREAL, BRATISLAVA. Na taký pohľad nebol v Montreale zvyknutý. S napätím sledoval, či sa jeho spoluhráčom podarí dotiahnuť súboj proti Torontu do víťazného konca. Nie zo striedačky, ale z tribúny.

Hokejový útočník Tomaš Tatar minulú nedeľu prvý raz počas trojročného pôsobenia v Canadiens chýbal v zostave, hoci bol fit.

"Bol to pre mňa trochu šok," priznal 30-ročný hokejista v stredu v rozhovore pre zámorské médiá.

"Nie je to niečo, na čo by som bol hrdý, ale nebolo to moje rozhodnutie a musel som ho rešpektovať. Bol som nervózny. Dve tretiny sme nedali gól, nevedel som nijako pomôcť. Napokon som bol rád, že to chlapci na ľade zvládli, bol to boj," dodal.