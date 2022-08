Jozef Molnár v Thajsku zaznamenal ďalší významný úspech

Molnár, ktorý je okrem iného držiteľom striebornej medaily zo svetového šampionátu IFMA sa tentokrát v thajskom Bangkoku predstavil v 4-člennej pyramíde spolu so zápasníkmi z USA, Thajska a Laosu.

Vo finále sa Molnár stretol s americkým reprezentantom Andrewom Capurrom. Ten so slovenským talentom dokázal bojovať plné tri kola, no po záverečnom gongu to bol práve Molnár, ktorý zvíťazil na body a získal tak veľmi cenné prvenstvo.