Ako prvý sa v Srbsku predstaví Klein, domáci prekvapili kapitána Slovenska

Sobotňajší program otvorí o 13.00 h štvorhra, v ktorej by Srbi mali vyrukovať s tandemom Nikola Čačič, Kecmanovič.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kecmanoviča a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Lajovič a Klein.

Víťaz zápasu v Kraljeve postúpi do septembrovej skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára.

Účasť v nej už majú istú vlaňajší finalisti Taliansko s Austráliou a Španielsko s Veľkou Britániou ako držitelia voľných kariet.

Srbom bude chýbať líder svetového rebríčka Novak Djokovič, pre chorobu vypadol z nominácie Hamad Medjedovič.

Klein je rád, že proti Srbsku začne. "Poznám aspoň presný čas, keď nastúpim na kurt. Kecmanoviča príliš nepoznám, no je to kvalitný hráč, na Australian Open postúpil do osemfinále.

Aj mne sa však v Melbourne darilo a pokúsim sa dobrú formu preniesť aj do daviscupového duelu. Antukový kurt v Kraljeve je trochu atypický, postupne som si však na neho zvykol."