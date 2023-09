Nasadená trojka končí na US Open, zdolala ju niekdajšia finalistka

NEW YORK. Americká tenistka Madison Keysová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom US Open.

Turnajová sedemnástka zdolala tretiu nasadenú krajanku Jessicu Pegulovú 6:1, 6:3 a v dueli o postup do semifinále nastúpi proti Markéte Vondroušovej.