Muchová a Swiateková nadelili súperkám kanára, nasadená osmička nečakane končí

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková suverénne postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Turnajová aj svetová jednotka zdolala v pondelňajšom zápase úvodného kola Švédku Rebeccu Petersonovú za necelú hodinu 6:0, 6:1.

Prvým kolom bez väčších problémov prešla aj Švajčiarka Belinda Benčičová. Pätnástka "pavúka" zdolala Rusku Kamillu Rachimovú 6:2, 6:4.

Zverenka trénera Mateja Liptáka mala duel pod kontrolou. V prvom sete vzala súperke jej prvé tri podania a set ukončila po tom, čo odvrátila tri brejkbaly.