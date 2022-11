Pre Slovensko obetovala Turnaj majsteriek. Ego išlo mimo, tvrdí Hantuchová

BRATISLAVA. Keď Slovensko dosiahne v športe v nejakej tímovej súťaži významný úspech, väčšinou to rezonuje v spoločnosti ešte celé mesiace.

Daniela Hantuchová mala vtedy devätnásť rokov. Ale nazvať ju "len" vychádzajúcou hviezdou by bolo trochu málo. Už v tom roku sa prebojovala do elitnej svetovej desiatky. A mala ísť na Turnaj majsteriek vo dvojhre aj vo štvorhre.

V danom roku sa zišlo naozaj prakticky všetko. Slovensko malo z čoho vyberať. Janette Husárová bola absolútnou špičkou vo štvorhre, hrala predtým finále US Open. A zažívala vtedy aj jednu z najvydarenejších sezón vo dvojhre.

Vlastne, obe tenistky hneď po skončení turnaja leteli na Turnaj majsteriek.

Martina Suchá sa zasa v danej sezóne dostala najvyššie v kariére na 37. miesto a v Hobarte vyhrala svoj prvý WTA titul.

Henrieta Nagyová v tom roku vyhrala dva tituly vo štvorhre.

Tím, ktorý vtedy vyhral, tvorili výlučne hráčky prvej svetovej stovky. Ak by sme sa pozerali len na rebríček, v roku 2002 sa do tímu nedostali hráčky, ktoré by dnes boli rebríčkovo jasnými líderkami.

