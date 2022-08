Prvýkrát hrala pred štvrťstoročím. Venus Williamsová dostala na US Open voľnú kartu

NEW YORK. Americká tenistka Venus Williamsová sa predstaví na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny - US Open v New Yorku.

Od organizátorov vo Flushing Meadows dostala voľnú kartu na podujatie, ktoré môže byť posledné v kariére pre jej mladšiu sestru Serenu.



Už 42-ročná Venus si tento rok pripomenie štvrťstoročie od chvíle, keď na US Open 1997 ako 17-ročná postúpila do finále, v ktorom prehrala so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Martinou Hingisovou.

V rokoch 2000 a 2001 sa však už Američanka tešila z celkového triumfu na US Open.