Venus Williamsová nevylúčila, že bude hrať až do päťdesiatky

LONDÝN. Americká tenistka Venus Williamsová tvrdí, že nie je pripravená ukončiť kariéru. V sobotu vyhlásila, že je zrejme jedinou, ktorá môže hrať až do päťdesiatky.

Štyridsaťtriročná Američanka v pondelok odštartuje svoj 24. Wimbledon. "Nikdy predtým sa to nikomu nepodarilo, takže ak je tu niekto, kto by to mohol urobiť, budem to ja.

Grandslamy pre mňa znamenajú najviac," uviedla päťnásobná singlová wimbledonská šampiónka pre agentúru AFP.