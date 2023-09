Jamrichová dovolila uhrať Kučovej jediný gem. So Sláviou STU sa teší z extraligového titulu

Hráči TK LOVE 4 TENNIS Bratislava zvíťazili vo finále nad ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice najtesnejším rozdielom 4:3. Pre klub je to vôbec prvý extraligový titul.

Slávia STU sa zo zisku majstrovského titulu v ženskej extralige tešila po dlhých dvadsiatich dvoch rokoch, naposledy triumfovali v roku 2001. Celkovo je to ich piaty titul medzi ženami.

Kapitánom víťazného tímu bol Ján Stančík. "Pre náš klub je to naozaj historický moment. Prišli sa pozrieť aj hráči, ktorí postup do extraligy vybojovali a veľmi dnes chalanom fandili.

Kapitánom tímu bol Martin Kosťov, ktorý po zápase povedal: "Som veľmi rád, že sa nám toto stretnutie podarilo vyhrať. Dlhé mesiace sme sa naň tešili, no počasie nám to trošku prekazilo, takže sme sa museli presunúť do haly.

Prvé dva zápasy v podaní Iriny Balusovej a Timey Jaruškovej boli rýchle. Aj Renáta Jamrichová v pozícii tímovej dvojky hladko sfúkla Kristínu Kučovú, čo ma veľmi milo prekvapilo.

Kľúčový bod získala Sofia Milatová, ktorá síce prehrala prvý set, no dokázala zápas otočiť. Je pre mňa veľkým prekvapením, že sme získali všetky štyri úvodné body, no zároveň sa z toho veľmi teším."

Tenisová extraliga 2023: