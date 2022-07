Dodnes ľutuje, že najväčší triumf neoslavovala. Lúči sa legenda Wimbledonu

Sue Barkerová je bývalá britská tenistka. Na konci 70. rokov to dotiahla na pozíciu svetovej trojky, vyhrala v kariére pätnásť titulov, tým najslávnejším je jej triumf na Roland Garros 1976. Kariéru ukončila v roku 1984.

"Mediálne pokrývanie Wimbledonu už nikdy nebude rovnaké, keď tam nebude Sue Barkerová. Mali ste pri nej pocit, že sa rozprávate so svojou mamou," píše britský The Guardian.

Britský Daily Mail ju zas nazval "Kráľovnou Wimbledonu".

Moderátorský Federer

Na koniec kariéry si vybrala jedinečnú príležitosť. Do dôchodku odchádza v roku 2022, keď wimbledonský centrálny kurt oslavuje sto rokov. V prvú turnajovú nedeľu, ktorá bola bežne podľa tradície voľná, no tento rok sa to rozhodli organizátori porušiť a hralo sa, sa na kurte konala veľká oslava.