Číňanku v Maďarsku vypískali. Jej súperka predtým zotrela odtlačok po spornej loptičke

BUDAPEŠŤ. Čínska tenistka Čang Šuaj odstúpila z utorňajšieho zápasu 1. kola dvojhry žien na turnaji WTA v maďarskej Budapešti po tom, ako jej domáca súperka Amarissa Kiara Tóthová na antuke zotrela odtlačok po spornej loptičke.

Incident nastal za stavu 5:6 z pohľadu Číňanky. Zdalo sa, že jej forhendové zakončenie bolo v poriadku, no rozhodca zahlásil „out“.

Čang Šuaj argumentovala proti rozhodnutiu, no Tóthová náhle podišla k značke od loptičky a nohou ju zotrela. „Počkaj, počkaj, počkaj! Nechaj tam značku,“ zakričala 34-ročná rodáčka z Tchien-ťinu. „Čo to robíš? Prečo by si to robila?“