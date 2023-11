Naraziť môžu na Djokoviča. Slováci spoznali súpera v baráži o Davisov pohár

Slováci vo februári prehrali v kvalifikácii v holandskom Groningene 0:4. V septembri zvíťazili v Aténach nad domácim Gréckom vo svojom strete so Stefanosom Tsitsipasom 3:1 a v roku 2024 tak opäť zabojujú o finálový turnaj.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška považuje Srbov za jasných favoritov. "Je veľká škoda, že Srbsko neprivítame doma.

Pre slovenských fanúšikov by to bol veľký sviatok rovnako ako v roku 2008, keď prišiel do Bratislavy aj Novak Djokovič.

Domáci budú jasní favoriti, naši chalani nemajú čo stratiť. Uvidíme, či Srbi nastúpia v najsilnejšom zložení aj s Djokovičom. Veľa bude záležať na tom, ako Novakovi vyjde Australian Open," uviedol pre TASR Moška.