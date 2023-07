Polícia nepustila ruskú tenistku do Česka. Turnaj v Prahe bude bez Rusiek i Bielorusiek

Česká polícia vo štvrtok na pražskom letisku urobila kontrolu jednej z tenistiek a neumožnila jej vstúpiť do Českej republiky.

Už cez týždeň na to poukazoval na sociálnych sieťach Dominik Hašek a žiadal českú vládu a ministerstvo vnútra, aby neumožnili týmto tenistkám na podujatí nastúpiť.

Uzávierka prihlášok je v piatok popoludní, až následne sa môžu hráčky cez oficiálne kanály WTA z podujatia odhlásiť.

Minulý týždeň sa podobná situácia stala v Poľsku. Na letisku vo Varšave miestne úrady neumožnili vstup do krajiny ruskej tenistke Vere Zvonariovovej. Rovnako v Nemecku nepovolili úrady vstup do krajiny Anastasii Potapovovej, ktorá bola prihlásená na turnaj do Hamburgu.

Česká vláda v júni v reakcii na vojnu na Ukrajine rozhodla, že nedovoľuje, aby v Čechách na súťažiach pôsobili športovci z Ruska a Bieloruska. Minister zahraničných vecí Ján Lipavský uviedol, že presadzovanie tohto zákazu je v kompetencii polície.