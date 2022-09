Je to oficiálne. Federer absolvuje svoju rozlúčku po boku Nadala

Mali sme pekný vzťah a myslím si, že by to možno bolo skvelé posolstvo nielen pre tenis, ale aj pre šport a možno aj mimo neho.

Z tohto dôvodu si myslím, že by to bolo skvelé a očividne by to bol špeciálny moment," uviedol Federer ešte pred oznámením organizátorov.

Nadal sa teší, že jeho deblovým partnerom bude práve Federer.

"Najdôležitejší hráč v mojej kariére sa lúči s vrcholovým tenisom. Nemôže byť nič krajšie, ako stáť po jeho boku vo štvorhre. Bude to nezabudnuteľný zápas. Som veľmi vďačný za túto príležitosť," uviedol na sociálnych sieťach.