Koronavírus vyradil z Wimbledonu ďalšieho hráča. Končí bývalý člen top 10

"Našťastie nemám vážnejšie príznaky, no myslím si, že toto je najlepšie riešenie. Ďakujem za podporu a dúfam, že sa vrátim čo najskôr," uviedol Bautista-Agut na Twitteri.

Do 3. kola turnaja tak postúpil bez boja Kolumbijčan Daniel Elahi Galan, pre ktorého je to najlepší výsledok na tráve All England Clubu. Informácie priniesla AFP.

Bautista Agut je momentálne v rebríčku na 19. mieste, v minulosti však bol aj svetovou deviatkou.