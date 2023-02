Slovenka je výnimočný talent. K súperkám je ostrá ako píla

S Ugresiovovu sa dohodli až tesne pred turnajom. Pôvodne mali obe dohodnuté iné partnerky, tie im však vypadli.

„Napísali sme si cez instagram a nakoniec to vyšlo super. Chceli by sme hrať spolu aj na ďalších grandslamoch. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť,“ hovorí Jamrichová.

K súperkám je ostrá ako píla

Až v júni oslávi šestnásť rokov. Vzhľadom na vek má obmedzený počet turnajov, na ktorých môže štartovať. Aktuálne platí, že za rok môže hrať 20 turnajov.

Väčšie porcie podujatí však bude môcť hrať od šestnástich, keď sa počet zvýši na 25.

„Mám limity, ale chcela by som hrať všetky grandslamové turnaje, veľké juniorské turnaje a postupne sa zamerať aj na ženské. Ale v tomto roku sa chcem sústrediť aj na juniorský rebríček a posunúť sa v ňom vyššie,“ vysvetľuje.