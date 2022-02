Nadal a Federer oznámili účasť na Laver Cupe, budú reprezentovať Európu

LONDÝN. Španielsky tenista Rafael Nadal vo štvrtok oznámil, že spolu so Švajčiarom Rogerom Federerom budú na septembrovom Laver Cupe v Londýne reprezentovať výber Európy.

S návrhom na opätovnú účasť vo štvorhre prišiel podľa agentúry AP vlani Nadal.

"Ak budeme na Laver Cupe môcť opäť zdieľať kurt ako deblová dvojica, bol by to pre nás vzhľadom na to, v akých sme fázach kariéry, obrovský zážitok," dodal Švajčiar.