Môže vyhrať grandslam? Nadal potrápi každého, ale nepreháňajme to s očakávaniami

BRATISLAVA. Rafael Nadal musel vlani po zranení na Australian Open 2023 vynechať zvyšok turnajov. Prvýkrát v živote prišiel o takmer celý rok. Nemôžeme sa diviť, v tridsiatichsiedmich rokoch ho dobehlo zdravie, ktoré kvôli jeho náročnému poňatiu tenisu trpelo od počiatku kariéry. Vydržalo však a možno ešte niečo vydrží. Španiel je bojovník a vrátil sa späť. Jeho návrat prináša veľmi zaujímavý náboj do novej tenisovej sezóny, ktorá má byť Nadalovou poslednou v kariére. Ak by vlani skončil, nikto by sa nemohol diviť. Rafael Nadal si prežil kvantum zranení, ktoré ho dobehli minimálne na konci takmer každej sezóny.

Početná vitrína Preto nikdy nevyhral Turnaj majstrov, jeho telo už na konci sezóny nepracovalo, ako malo. Táto trofej mu ako jediná v zbierke chýba. Aj bez nej je početnejšia než akákoľvek expozícia Museo Nacional del Prado (Španielske národné múzeum v Madride). Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión by už nemusel svetu nič dokazovať, aj napriek tomu vstal z popola ako fénix. Jeho pozícia je iná, ako bol zvyknutý. Začína na chvoste siedmej svetovej stovky, pritom v posledných osemnástich rokoch štartoval turnaje v Austrálii medzi najlepšou desiatkou.

Ak si niekto zo svetovej špičky myslel, že nikdy nemôže prehrať s tak zle postaveným hráčom, má ideálnu príležitosť byť vyvedený z omylu a Rafou vyvrátený na kurte. VIDEO: Highlighty zápasu Rafael Nadal vs. Jordan Thompson

Brisbane a cesta do Melbourne Dominic Thiem v Brisbane bojoval polku zápasu a Jason Kubler držal krok možno ani nie polku rozcvičky. Začalo sa špekulovať, či by Rafa nemohol vyhrať Australian Open. Ročná pauza a víťazstvo nad dvoma hráčmi z konca stovky musia umlčať druhú stranu barikády, ktorá si myslí, že už na to nemá, a presvedčiť ich, že aj Novak Djokovič bude mať rovnakú šancu na víťazstvo Australian Open ako mal Jack (Leonardo DiCaprio) v Titanicu na prežitie.

Rafael Nadal bude nebezpečný pre každého. Zaútočí na tituly, možno aj tie najväčšie grandslamové, ale musí mu držať zdravie. Víťazné údery sú na nič, ak nemáte príležitosť ich zahrať, to by potvrdil aj Juan Martín del Potro, ktorý, nebyť zranenia, by nezostal len pri vyhratom US Open 2009.

Rafael Nadal robí grimasu vo štvrťfinále mužskej dvojhry proti domácemu Austrálčanovi Jordanovi Thompsonovi na turnaji ATP v austrálskom Brisbane. (Autor: TASR/AP)

Proti Jordanovi Thompsonovi príležitosť Španiel mal. Na Australian Open ju mať, bohužiaľ, nebude. Skutočne to neboli len semenníky, ktoré si vyžiadali špeciálni prehmat v šatni, aby nepohoršoval dámy na tribúnach. Na ďalšie podobné účinkovanie, aké predvádzal v Brisbane, si musíme počkať. Najlepší španielsky tenista histórie vie, čo robí. Pre návrat urobí všetko. Zdravý Nadal bude zvádzať opäť dychberúce zápasy. To, že to tentokrát ešte nevyšlo, aj s ohľadom na chýbajúcu fyzickú kondíciu v treťom sete, neznamená, že neskôr už neprejde do bojov o trofej.