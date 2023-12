Nadal si po návrate na kurty nechce pripúšťať tlak: Nič od seba neočakávam

Tridsaťsedemročný Nadal od úvodu roku laboroval so zraneným bedrom. Dvadsaťdvanásobný víťaz grandslamových turnajov klesol vo svetovom rebríčku na 663. miesto.

Od svojho návratu podľa vlastných slov nebude spočiatku očakávať vôbec nič a bude dúfať v postupný návrat do formy.

PALMA DE MALLORCA. Španielsky tenista Rafael Nadal sa plánuje vrátiť do súťažného diania v januári v austrálskom Brisbane.

Nič od seba neočakávam. Nebudem už mať na seba neustále maximálne požiadavky, ako to bolo počas celej mojej kariéry," vyhlásil Nadal podľa AFP.

Španiel počas jeho absencie na kurtoch prekonal na poste najúspešnejšieho hráča na turnajoch veľkej štvorky Novak Djokovič, ktorý už má 24 titulov.

Nadal by sa chcel pripraviť v sezóne na Roland Garros, kde je rekordérom so 14 titulmi a štartovať by chcel aj na olympiáde, na ktorej už získal zlato vo dvojhre v Pekingu i vo štvorhre v Riu de Janeiru.

"Som v odlišnej situácii a je to pre mňa neznáme teritórium. Verím, že dokážem akceptovať, že veci môžu byť zložité a na všetko bude ten správny čas," dodal Nadal, pre ktorého by nadchádzajúca sezóna mala byť poslednou.