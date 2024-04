Odohral zápas, aký potreboval. Nadal zatiaľ nechce podávať ako blázon

„Keď všetko vezmem do úvahy, bolo to dobré prvé kolo. Odohral som taký zápas, aký som potreboval. Som šťastný za víťazstvo a som rád, že môžem hrať opäť doma,“ povedal 22-násobný grandslamový šampión.

Nadal v každom sete dvakrát prelomil podanie súpera v postúpil do 2. kola podujatia, ktoré v minulosti ovládol 12-krát.

BARCELONA. Návrat španielskeho tenistu Rafaela Nadala do súťažného kolotoča po prekonaní zdravotných patálií mal víťazný punc.

Tvrdí, že ešte cíti určité limity, no dúfa, že jeho hra sa bude postupne zlepšovať. „Nebudem robiť nič, čo by práve teraz nedávalo zmysel. Nebudem napríklad podávať ako blázon. Teraz si musím oddýchnuť, pretože je to momentálne potrebné,“ dodal Nadal, ktorého súperom v druhom kole bude Austrálčan Alex de Minaur.

VIDEO: Zostrih zápasu Nadal - Cobolli