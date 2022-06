Nadal vyhral, ale v chodidle nič necítil. O budúcnosti povie viac po liečbe

Nik nikdy nevyhral žiadny tenisový turnaj v histórii viackrát ako práve Nadal Roland Garros. A celkovo vyhral už 22. grandslamový titul, ani to ešte nikto pred ním nedokázal v modernej ére medzi mužmi.

"Gratulujeme Rafaelovi Nadalovi k tomuto historickému výsledku. Je to obrovská česť sledovať skvelého fanúšika Madridu a čestného člena klubu, ako je z neho najlepší tenista všetkých čias. Gratulujeme ku 22. grandslamovému titulu a k štrnástemu na Roland Garros. Bezpochyby, toto je magické číslo v roku 2022," píšu na oficiálnom konte.

"Štrnásť grandslamových titulov na jednom turnaji. To je rekord, ktorý nikto nikdy neprekoná," jasal expert televíznej stanice Eurosport Mats Wilander.

"Ja tomu nerozumiem, ako je možné vyhrať 14-krát jeden grandslam. Rafa, prosím, raz nám povedz, ako je toto možné," chválil ho aj krajan Alex Corretja.

Ruud mu nemal ako ublížiť

Nadal zažíval celý druhý týždeň turnaja ťažké súboje. Félix Auger-Aliassime ho v osemfinále trápil skoro 4,5 hodiny, Novak Djokovič vo štvrťfinále viac ako štyri hodiny a Alexander Zverev hral v semifinále proti Nadalovi tri hodiny, nestihli dohrať ani kompletný druhý set, keď musel Nemec pre nešťastné poranenie členka zápas skrečovať.

"Už pri pohľade na pavúka bolo jasné, že to bude veľmi ťažké pre Rafu. Zverev mohol pokojne v semifinále viesť 2:0 na sety, potom musel skrečovať pre zranenie. Nehovorím, že si to Rafa nezaslúžil, ale že vyhral prvý set a aký bol stav v druhom, bolo to aj o šťastí," hodnotila expertka televíznej stanice Eurosport Chris Evertová.