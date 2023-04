Duel Slovenska s Talianskom otvorí Schmiedlová s Giorgiovou

Do záverečnej štvorhry nahlásil slovenský kapitán Matej Lipták pár Hrunčáková, Tereza Mihalíková, taliansky tím by mal vyrukovať s tandemom Elisabetta Cocciarettová, Jasmine Paoliniová. Víťaz bratislavského zápasu postúpi na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej.

Slovenský tím sa pokúsi tretíkrát za sebou kvalifikovať na finálový turnaj, vlani v Glasgowe i predvlani v Prahe mu tesne ušiel postup do semifinále.

Schmiedlová chce odplatiť Giorgiovej prehru z tohtoročného Australian Open. "Camila je kvalitná hráčka, ktorá sa na okruhu pohybuje už dlho.

Prezentuje sa agresívnym tenisom, no dá sa s ňou hrať. V roku 2015 som ju zdolala vo finále turnaja WTA v Katoviciach a aj na Australian Open to bol vyrovnaný zápas.

V druhom sete som viedla, no nedokázala som to dotiahnuť. Verím, že pred domácim publikom sa dokážem vybičovať k dobrému výkonu," uviedla najlepšia slovenská singlistka.

Hrunčáková je rada, že nastúpi na dvorec ako druhá. "Trénovať som začala už týždeň pred oficiálnym štartom spoločnej prípravy. Som rada, že v piatok môžem konečne absolvovať ostrý zápas.

Trevisanová je výborná hráčka, je v elitnej svetovej dvadsiatke. Je ľavačka, má nepríjemný servis, no verím, že s pomocou slovenských fanúšikov sa mi podarí zvíťaziť.

Počula som, že by malo byť takmer vypredané, čo je skvelá správa. Talianky sú papierové favoritky, no Pohár Billie-Jean Kingovej je špecifická súťaž. Je to niečo úplne iné ako turnaje."