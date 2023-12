VIDEO: Nečakaná situácia na turnaji v Brisbane. Duel prerušil mimoriadne jedovatý had

Plaz sa objavil medzi elektrickými drôtmi na strane kurtu pred divákmi. Situáciu rýchlo riešili ochrankári, no hlavný rozhodca musel duel prerušiť, pretože had vystrašil hráčov aj fanúšikov.

"Mám veľmi rád zvieratá, najmä tie exotické. Bol to však jedovatý had a nachádzal sa blízko loptičiek. Bola to nebezpečná situácia. Je to niečo, čo sa mi ešte nikdy nestalo a určite na to nezabudnem," citovala Thiema agentúra AP.