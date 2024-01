Zverev odvrátil mečbaly a zavelil k obratu. Nemci triumfovali vo finále United Cupu

"Je to úžasné a pre každého bola veľká zábava byť súčasťou tohto tímu. Najmä pre mňa. Naozaj vám veľmi ďakujem, že som tu mohol byť. Ani netuším, ako som zvíťazil. Niekedy rozhodujú milimetre a dnes som mal šťastie," povedal po výhre Zverev.

"Bolo to naozaj tesné. Vlani sme sa dostali do semifinále, teraz do finále, dúfajme, že ďalší krok už bude víťazstvo," agentúra dpa citovala Swiatekovú.

United Cup - finále:

Poľsko - Nemecko 1:2

Iga Swiateková - Angelique Kerberová 6:3, 6:0

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 7:6 (3), 6:7 (8), 4:6

Swiateková, Hurkacz - Laura Siegemundová, A. Zverev 4:6, 7:5, 4:10