Djokovič vyhral Australian Open s trojcentimetrovou trhlinou v stehennom svale

MELBOURNE. Srbský tenista Novak Djokovič získal svoj 22. grandslamový titul napriek nepríjemnému svalovému zraneniu.

Riaditeľ Australian Open Craig Tiley prezradil, že Djokovič odohral turnaj v Melbourne s trojcentimetrovou trhlinou v zadnom stehennom svale.

Tiley to uviedol v rozhovore pre SEN Sportsday: "Tento chlapík mal na stehennom svale trojcentimetrovú trhlinu. Verte mi. Videl som skeny, potvrdia vám to aj lekári. Veľa sa špekulovalo o tom, či je to pravda alebo nie. Chápem to. Je ťažké uveriť, že to, čo dokázal, sa mu podarilo s takýmto zranením. Je pozoruhodné, ako to zvládol. Mimoriadne profesionálne."