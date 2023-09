Djokovič zastavil jazdu 20-ročného Američana. Na US Open zabojuje o titul

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do finále US Open 2023. Ako nasadená dvojka si v semifinále poradil s 20-ročným Američanom Benom Sheltonom v troch setoch 6:3, 6:2, 7:6 (4).

V dueli o titul nastúpi 23-násobný grandslamový šampión proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a turnajovou trojkou Rusom Daniilom Medvedevom.

Dvadsaťročný Shelton nastúpil vo svojom premiérovom semifinále na turnajoch veľkej štvorky sebavedomo a prvé dva servisy zvládol bez problémov.