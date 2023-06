Aký bol najdlhší zápas? Tabuľa zamrzla za stavu 47:47 a diváci skandovali: Chceme viac

Elektronická tabuľa, ktorá ukazovala skóre, pri stave 47:47 v piatom sete zamrzla. Neskôr vyšlo najavo, že bola naprogramovaná len do tohto stavu. Nik nepredpokladal, že by sa zápas mohol hrať do vyššieho skóre. Programátori IBM museli v noci program upraviť.

Bol to šok a správa o tom, že zápas prvého kola sa nerozhodol ani na druhý deň, sa dostala do všetkých správ. Rozhodca musel znovu zápas pre tmu prerušiť. Za stavu 59:59 v treťom sete.

Hľadisko pritom mohutne skandovalo: We want more, we want more. (Chceme viac – pozn. red.). Isner mal už v stredu štyri mečbaly, no Mahut všetky odvrátil.

Andy Rodddick, ktorý vtedy vo Wimbledone postúpil do 4. kola, kúpil pre Isnera a jeho tím tri pizze a kuracie mäso so zemiakmi. Jedlo im sám priniesol.