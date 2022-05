Federer zmizne z rebríčka, Rus bude svetová jednotka. Taký bude Wimbledon bez bodov

Tenisové rebríčky totiž fungujú na báze 52-týždňových cyklov. To znamená, že tenisti majú na konte svoje body za nejaký turnaj po dobu jedného roka, kým sa turnaj nekoná znova.

A to znamená pre mnohých obrovský problém.

Najprestížnejšia exhibícia v histórii tenisu, aj tak by sa dal nazvať tohtoročný Wimbledon. Ako reakciu na toto rozhodnutie totiž organizácie zastrešujúce mužský a ženský tenis - ATP a WTA rozhodli, že nebudú odovzdávať za turnaj žiadne body.

Tomu minuloročný Wimbledon vyšiel veľmi dobre a obhajuje 360 bodov za štvrťfinále. Bol to preňho najvydarenejší grandslam v kariére. Teraz za to paradoxne zažije veľký prepad.

"Žiadne body za Wimbledon a zároveň prídeme o body z roku 2021. Nemáme žiadnu šancu si ich obhájiť. To myslíte vážne, ATP Tour? Zo 60. miesta spadnem na 130. Naozaj vám ďakujem!" písal na instagram nahnevaný maďarský tenista Márton Fucsovics.

Djokovič asi nebude jednotka

Toto rozhodnutie sa dotkne aj dvoch wimbledonských legiend - Sereny Williamsovej a Rogera Federera. Obaja majú tesne pred 41. narodeninami a tenis už príliš nehrajú. Naposledy sa obaja objavili práve na Wimbledone 2021.

To znamená, že o svoje posledné body v rebríčku prídu po Wimbledone, takže už v hodnotení nebudú vôbec figurovať. Dokonca ani v prípade, že by sa rozhodli hrať.

Hoci Federer túto možnosť vylúčil a Williamsová by sa musela spoliehať na voľnú kartu, keďže momentálne je v rebríčku až v tretej stovke a nestačilo by jej to ani na kvalifikáciu.