Nadal je späť. Na obľúbenom povrchu nedal svojmu súperovi žiadnu šancu

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión postúpil do 2. kola turnaja ATP v Barcelone, keď v utorňajšom zápase zdolal Taliana Flavia Cobolliho 6:2, 6:3.

BARCELONA. Španielsky tenista Rafael Nadal má za sebou úspešný návrat do súťažného kolotoča.

"Je to dobrý začiatok. Keď sa vrátite, nemôžete sa zbaviť pochybností, predovšetkým o vašej fyzickej úrovni.

V rámci možností to bolo dobré prvé kolo, súper robil chyby a ja si myslím, že som hral to, čo som mal," citovala Nadala agentúra AFP.

Španiel sa v ďalšej fáze stretne s turnajovou štvorkou Alexom de Minaurom z Austrálie.

Duel proti 11. hráčovi rebríčka ATP už vníma ako náročnejšiu previerku: "Bude to o rýchlosti, ktorú neviem, či budem schopný udržať, no pokúsim sa o to."

Nadal sa dočkal návratu na tretí pokus, keď sa pred turnajom v metropole Katalánska odhlásil z podujatí v Indian Wells a Monte Carle.

Tridsaťsedemročný Španiel mal duel proti Cobollimu pevne vo svojich rukách a na kurte strávil len 86 minút.

V úvodnom sete profitoval z prvého podania, keď získal 80 percent bodov po prvom servise.

Na príjme si navyše vypracoval až osem brejkbalov, z ktorých dva využil. Najskôr zobral podanie svojmu súperovi vo štvrtom geme a brejkol ho aj v závere prvého dejstva.

Cobolli stratil servis aj v úvode druhého setu, na čo síce ešte dokázal reagovať rebrejkom, no niekdajší líder svetového rebríčka opäť prelomil súperovo podanie a duel dotiahol do zdarného konca.

Pre Nadala to bol od US Open 2022 iba trinásty oficiálny duel. Na antuke v Barcelone si vylepšil svoju zápasovú bilanciu na 67:4. Po prvý raz na turnaji triumfoval v roku 2005 a naposledy v roku 2021.